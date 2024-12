Lutto a Bassano Romano per la morte prematura di Daniela Morbidelli. L’imprenditrice, titolare dell’omonima enoteca, molto conosciuta anche a Viterbo, si è spenta all’età di 56 anni.

Recentemente era stata ricoverata in ospedale per degli accertamenti ed era stata dimessa pochi giorni fa.

La morte è sopraggiunta improvvisamente mentre era in compagnia della figlia. Decine le attestazioni di cordoglio in queste. Tra le altre quelle della Pro Loco di Bassano Romano che: “desidera esprimere il suo più sincero cordoglio per la scomparsa di Daniela Morbidelli. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere la persona di grande valore che è stata”.