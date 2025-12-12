Sedici sacche di sangue raccolte lo scorso 10 dicembre a piazza del Plebiscito, in occasione del tradizionale appuntamento, a pochi giorni dal Natale, organizzato dal gruppo donatori Avis in consiglio comunale.

Soddisfazione da parte del presidente del gruppo consiliare Avis Simone Onofri: «Grazie di cuore a tutti i donatori, soprattutto a quelli nuovi. Ogni donazione è un gesto di grande valore, un prezioso e concreto contributo per le strutture sanitarie che quotidianamente devono far fronte alla necessità di trasfusioni.

La partecipazione dimostra ancora una volta il forte senso di comunità e la sensibilità che caratterizzano la nostra città.

Grazie al presidente Avis comunale Maurizio Todini, sia per l’importante lavoro che porta avanti ogni giorno per la promozione delle donazioni e sia per aver collaborato all'organizzazione di questo ormai consolidato appuntamento a pochi giorni dal Natale».

Il ringraziamento del presidente del gruppo consiliare Avis Onofri va anche al personale sanitario impiegato lo scorso 10 dicembre e alla Prefettura di Viterbo per la preziosa collaborazione fornita in occasione della presenza dell’autoemoteca in piazza del Plebiscito. Il gruppo donatori Avis in consiglio comunale è stato fondato 25 anni fa da Maurizio Federici, allora consigliere comunale e oggi presidente onorario del gruppo.