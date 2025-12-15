Paura ieri mattina lungo la Cassia Cimina per un incidente in cui è rimasta coinvolta un’auto. La vettura, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, infilzandosi nel guard rail.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 5 all’uscita da una curva.

La vettura, condotta da una donna trentenne di Ronciglione, è finita contro le barriere di protezione della strada.

L’urto è stato particolarmente impressionante: una porzione della barriera metallica ha sfondato lo sportello anteriore sinistro, trapassando all’interno dell’abitacolo. Sul momento si era temuto il peggio ma, fortunatamente, la donna non ha riportato ferite tanto gravi. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale Santa Rosa in codice giallo.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti.