LADISPOLI – Un assalto a tutti gli effetti quello di stanotte sul viale Italia. I malviventi hanno rubato un’auto, usandola come ariete per scardinare la serranda di una gioielleria e anche la vetrata. I componenti della banda sono riusciti a rubare oggetti di valore e oro e a dileguarsi. Ancora da quantificare il bottino da parte dei titolari dell’attività. Il frastuono, poco prima delle 2, ha spezzato il sonno dei residenti che sono scesi in strada. Indagano gli agenti del commissariato di via Vilnius anche con l’ausilio delle telecamere.

