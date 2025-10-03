SANTA MARINELLA - Il consigliere comunale d’opposizione Roberto Angeletti critica la posizione del sindaco Tidei sulle assunzioni Oss.

«Succede che a Santa Marinella, mentre la Asl Rm4 si prepara, come da regolare concorso pubblico, ad assumere personale Oss, ecco che il sindaco mette i bastoni tra le ruote - commenta Angeletti - L’appalto con la cooperativa che gestisce oggi il servizio sta scadendo? Poco male: invece di rispettare la graduatoria, sembrerebbe che Tidei preferisca prorogare i contratti, così i vincitori del concorso possono continuare ad accomodarsi in sala d’attesa. La differenza è semplice: da una parte c’è chi lavora “a chiamata”; dall’altra parte ci sono cittadini che hanno fatto file, studiato, superato prove scritte e orali, vinto un concorso pubblico. Ma per il sindaco meglio la vecchia musica delle proroghe e delle deroghe. A Roma li chiamano “posti di lavoro”. Qui rischiano di sembrare posti di blocco: blocco alla trasparenza, blocco al merito, blocco ai diritti dei cittadini che si sono guadagnati il posto senza dover chiedere il favore a nessuno. Chi ha vinto un concorso ha diritto a lavorare, non a farsi prendere in giro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA