TARQUINIA – Il 27 settembre, la Sezione A.N.P.S. di Tarquinia, ha organizzato il 1° Memorial “ANDOLFI Vito” Sovrintendente Capo della P.S. presso i Laghi Albatros della Loc. Cinelli di Viterbo.

La manifestazione ha visto protagonisti i ragazzi dei Giovanissimi del Cura Calcio, i quali hanno dato vita ad un quadrangolare di calcio dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal quale data la natura della dell’evento non ha visto né vincitori né vinti.

Alle ore 14,30, dopo aver consumato il pranzo, il Presidente della Sezione PALIANI Maurizio, coadiuvato dal Socio MENICHETTI Massimiliano ed alla presenza del Vice Presidente Nazionale LUCCHI Maurizio, ha consegnato la targa ricordo alla Sig.ra Angela ANDOLFI ed ai figli Giuseppe e Katia, le pergamene, rispettivamente a LUCCHI Maurizio, al Dirigente della Società Sportiva FORLINI Maurizio, alla Soc. Laghetti Albatros, all’Ispettore CALVO Marina, Comandante il Distaccamento Polizia Stradale di Tarquinia ed infine ad ogni ragazzo ed intervenuti una medaglietta ricordo. Al termine della giornata al capocannoniere del torneo ed al giovane che ha preso più pesci, è stata consegnata una polo dell’A.N.P.S. La manifestazione è terminata alle ore 18,00 circa, con i complimenti di tutti gli intervenuti. Il Presidente PALIANI ha inoltre fatto i complimenti ai ragazzi ed al loro mister ALPI Christian, alla Soc. ospitante ed alla famiglia ANDOLFI per la partecipazione, ricevendo a sua volta i complimenti per l’organizzazione.

La Soc. Albatros ha regalato ad ogni ragazzo una canna da pesca ed un cappellino.

