LADISPOLI – C’è un nuovo presidente nell’Assobalneari Ladispoli-San Nicola: è Antonello Chiappini, 54 anni. Prende il posto di Ugo Boratto. «Sono molto felice – commenta Chiappini – e innanzitutto ringrazio Ugo per il lavoro svolto in oltre 15 anni. Cercherò di agire nel segno della continuità». Tante sfide future per l’Assobalneari. Uno dei nodi più urgenti è quello dell’erosione. La Regione Lazio ha stanziato quasi 10 milioni di euro per Ladispoli affinché vengano realizzate le scogliere che proteggeranno il litorale. «Un progetto vitale direi – prosegue il nuovo presidente – e proprio in settimana c’è stato un incontro in aula consiliare con il sindaco, Alessandro Grando, i vari delegati e consiglieri Pierpaolo Perretta e Filippo Moretti, oltre agli ingegneri. Se tutto va bene i lavori dei pannelli a mare dovrebbero iniziare il prossimo aprile. Cantieri urgenti non solo per chi ha uno stabilimento balneare. È doveroso specificarlo. Le spiagge libere sono scomparse in diversi tratti ad esempio, quindi il piano è mirato a salvaguardare l’intero litorale». L’altra questione quasi improrogabile ha a che fare con le concessioni. Nodo cruciale nell’intera Penisola e dell’Europa. «Entro il 31 dicembre 2027, se non cambieranno le carte in tavola, si procederà con le evidenze pubbliche delle strutture. C’è da registrare l’immobilismo dello Stato negli scorsi anni, almeno il nostro comune ci ha difeso finora».

