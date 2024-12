Sessantacinque espositori e più di 30 appuntamenti per una tre giorni dedicata al gusto.

È stata presentata ieri presso la sede viterbese della Camera di Commercio di Rieti Viterbo la terza edizione di Assaggi, il Salone dell’enogastronomia laziale in programma nel capoluogo della Tuscia da sabato 18 a lunedì 20 maggio, organizzato dall'Ente camerale di Rieti Viterbo con il contributo della Camera di Commercio di Roma, del Comune di Viterbo e della Regione Lazio.

Un evento, come sottolineato dal presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani, «diventato ormai un punto di riferimento territoriale e che quest’anno viene arricchito dalle performance di numerosi chef e personaggi noti al grande pubblico provenienti dal mondo televisivo, dalla presentazione di libri, oltre che da un ricco programma di showcooking e degustazioni di olio, vino, fermentati e caffè».

A valorizzare l’enorme patrimonio agroalimentare del Lazio vi sarà il Salone vero e proprio, a Palazzo dei Papi, dove saranno presenti oltre 65 espositori del territorio regionale ed alcuni progetti speciali, e l'imponente programma di Assaggi.

L’area espositiva, che verrà inaugurata con lo chef e conduttore televisivo Max Mariola sabato 18 maggio alle 10, è allestita nelle sale del Palazzo dei Papi ma Assaggi si estende anche negli spazi dell’adiacente Cersal (Centro di Ricerche per la Storia dell’Alto Lazio), dove avranno sede le degustazioni guidate e i panel dedicati all’olio e al vino. Nella tendostruttura in Piazza San Lorenzo si susseguiranno gli incontri con ospiti di prestigio, show cooking, presentazioni di libri, laboratori sensoriali e talk organizzati in collaborazione con Agro Camera. Sempre in Piazza San Lorenzo, anche quest'anno spazio alle attività didattiche per i più piccoli a cura di Slow Food Viterbo e Tuscia.

Tra i nomi che si alterneranno ad Assaggi ci saranno Ruben Bondì (@cucinaconruben), Irene Volpe (MasterChef Italia 10), Francesca Filippone (MasterChef Italia 12), il campione del mondo di gelateria, Eugenio Morrone, il campione del mondo dei grandi lievitati Fabio Albanesi e tanti altri professionisti del gusto che accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra sapori, profumi, divertimento.

Accanto ad Assaggi, anche quest’anno, ben 50 operatori della ristorazione della Tuscia saranno i protagonisti di Fuori Assaggi, con menù a tema e altre “chicche” enogastronomiche, tutte realizzate con i prodotti territoriali.