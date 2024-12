Proseguono gli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni sul territorio comunale. Lunedì partiranno una serie di interventi in più zone cittadine. Lo comunica la sindaca Chiara Frontini, che entra nel dettaglio e spiega: «Gli interventi di riqualificazione stradale interesseranno via A. Moro e piazza Caduti Aviazione Esercito (rotatoria Ipercoop, nda). Su queste strade – precisa la sindaca - si lavorerà in orari notturni, ovvero dalle 20 alle 6, in modo da contenere al massimo i disagi per i cittadini. Prosegue il piano “Buche Zero” messo in campo dall’amministrazione per rispettare gli impegni del programma di governo e migliorare il decoro e l’immagine della città». La circolazione veicolare sarà regolamentata attraverso la presenza di movieri. Nelle suddette strade i lavori avranno inizio alle 20 di lunedì 8 aprile. Nello stesso giorno, ma a partire dalle 7, avranno inizio anche i lavori di asfaltatura sulla circonvallazione Almirante. «Un altro intervento che finalmente vede la luce – aggiunge la sindaca Frontini - e che riguarda un’arteria viaria cittadina ad altissima densità di traffico». «Per consentire il regolare svolgimento dei lavori si rende necessaria l’interruzione del transito veicolare in alcuni tratti della circonvallazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris - Nello specifico sarà chiusa la rampa di accesso alla circonvallazione subito dopo via Tuscia (altezza cimitero) in direzione Teverina, la rampa di accesso alla tangenziale da via I. Garbini e la rampa di accesso alla tangenziale da strada Teverina, direzione Ellera». «Nella seconda metà di aprile – concludono sindaca e assessore - si procederà con l’asfaltatura di altre due strade nevralgiche per il traffico cittadino: via F. Baracca e strada Teverina, il cui intervento avverrà in un’unica fase».