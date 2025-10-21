CIVITAVECCHIA – Arriva da diversi anziani visitatori del cimitero nuovo di via Braccianese Claudia la richiesta di intervento all’interno della struttura. Gli utenti, infatti, lamentano da tempo il mancato funzionamento dell’ascensore che collega il piano inferiore a quelli superiori dei vari padiglioni. La richiesta, rivolta al Comune, è di ripristinarlo per evitare disagi a chi vuole far visita ai propri cari, anche in vista della festività del 2 novembre. «Anche perché – spiegano – il percorso alternativo che è costretto a fare, anche con stampelle o deambulatore, chi non può fare le scale, non funzionando l’ascensore, non è assolutamente comodo».