LADISPOLI – Un contributo per l’acquisto di veicoli a zero emissioni, a fondo perduto. L’amministrazione comunale annuncia che nei prossimi giorni sarà pubblicato un bando che prevede questo tipo di finanziamento riservato a persone e microimprese. «L’avviso pubblico – spiega l’assessora alle Politiche europee di palazzo Falcone Alessandra Feduzi – disciplina gli incentivi per favorire il rinnovo del parco auto e veicoli commerciali, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento urbano e migliorare la qualità dell’aria». I beneficiari potranno essere cittadini o imprenditori con residenza o sede legale all’interno delle aree urbane funzionali, ossia nei comuni oltre 50mila abitanti e relative a zone di pendolarismo. L’incentivo coprirà due tipologie di acquisto: per i privati, l’acquisto di auto elettriche (categoria M1); per le microimprese, l’acquisto di veicoli elettrici commerciali (categorie N1 e N2). Per accedere al contributo sarà obbligatoria la rottamazione di un veicolo termico fino a Euro 5. La dotazione complessiva ammonta a 597 milioni di euro. Le agevolazioni saranno così distribuite: fino a 9mila euro o 11mila euro per le persone fisiche, a seconda del valore Isee. «Alle microimprese – prosegue Alessandra Feduzi - sarà concesso un contributo fino a un massimo di 20mila euro per veicolo, nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa “de minimis”». Ulteriori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni per coloro i quali fossero interessati.

