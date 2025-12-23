CERVETERI – Gradito regalo quest'anno per i cittadini: arrivano i tagliandi rosa che daranno diritto alle donne in stato di gravidanza o comunque a genitori con bambini fino a due anni, di usufruire sul territorio nazionale dei parcheggi a loro dedicati. L'approvazione all'unanimità del regolamento per il rilascio dei permessi e la realizzazione dei parcheggi rosa di prossima realizzazione anche a Cerveteri era stata fortemente sostenuta dai gruppi di opposizione. Il relatore della proposta era stato il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia, Luigino Bucchi. «Gli interessati – afferma lo stesso Bucchi - possono richiedere il rilascio del tagliando rosa presso il comando della Polizia locale dove è disponibile anche la modulistica con le indicazioni necessarie per la presentazione della richiesta. Le cicogne arrivate a Cerveteri nell'ultimo triennio sono state poco meno di 200 l'anno».