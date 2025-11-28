FIUMICINO - Una nuova e importante opera infrastrutturale è pronta a entrare in funzione sul territorio. Lunedì 1° dicembre, alle ore 10, sarà inaugurato il nuovo svincolo autostradale di collegamento tra Parco Leonardo e Roma, accessibile da via delle Arti. Un intervento strategico, che punta a migliorare in modo significativo la mobilità urbana e i collegamenti con la Capitale.

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il sindaco Mario Baccini, il presidente del consiglio comunale Roberto Severini e l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati.

Si tratta di un intervento strategico, realizzato in collaborazione con Anas, a beneficio della viabilità urbana, che consentirà agli automobilisti di evitare il transito obbligato su via Portuense per raggiungere l’A90, contribuendo così a decongestionare il traffico da e verso Fiumicino. Al tempo stesso, permetterà ai residenti di Parco Leonardo di raggiungere la Capitale in modo più rapido e agevole.

Si tratta di un’opera attesa da anni, che oggi finalmente diventa realtà L’apertura di questo svincolo rappresenta un intervento strategico per la mobilità del nostro territorio – dichiara il sindaco Mario Baccin – .Un risultato frutto del lavoro costante, della collaborazione e della forte sinergia con ANAS. È un esempio di come, grazie a un impegno condiviso, sia possibile realizzare infrastrutture utili allo sviluppo e alla modernizzazione del nostro Comune».

Il nuovo svincolo si colloca tra gli interventi più significativi degli ultimi anni sul fronte della viabilità locale. Oltre a favorire l’accesso immediato alla rete autostradale, contribuirà a rendere più scorrevoli gli spostamenti quotidiani, con ricadute positive anche sulla qualità della vita dei residenti e sulla competitività dell’area.