MONTALTO - Il consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato 2024, un documento che serve a controllare i conti del Comune e delle sue società partecipate. Il risultato delle partecipate è positivo: tutte le società collegate al Comune hanno chiuso il 2024 con utili in crescita rispetto al 2023. In particolare: Montalto Multiservizi: utile di 1.336 (dopo un accantonamento di 32.000 euro dell’anno precedente); Fondazione Solidarietà e Cultura: utile di 24.879 euro; Fondazione Vulci: utile di 5.225 euro; Talete spa (partecipazione del 2,6%): utile di 73.293 euro. Questi dati dimostrano una gestione sana e senza rischi per il bilancio comunale. Durante l’approvazione del bilancio, l’amministrazione ha anche illustrato due importanti interventi di chiarezza e risanamento: cancellati crediti non più esigibili per 1.603.527,96, euro che pesavano da moltissimi anni. In questo modo il bilancio è più realistico e affidabile. Pagato un debito verso la Regione Lazio di 750.000 euro, nato nel 2020 ma mai inserito nel bilancio. È stato saldato senza tagliare servizi ai cittadini e senza aumentare tasse e tributi. Il sindaco e l’amministrazione spiegano che «queste operazioni, anche se nel breve periodo pesano sul bilancio, sono scelte di responsabilità: rendono i conti comunali più trasparenti e solidi, e aprono la strada a maggiori investimenti e servizi per i cittadini negli anni futuri. Tutto per dare maggiore stabilità e ossigeno al bilancio già dal 2026, così da garantire una migliore gestione dei conti e assicurare i servizi ai cittadini».