CIVITAVECCHIA – «È caduta nel vuoto la manifestata disponibilità ad un incontro, dichiarata pubblicamente dalle Organizzazioni sindacali, nei confronti dell’azienda Innova che gestisce l’appalto della mensa dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia e della amministrazione sanitaria Asl Rm4». È il motivo per il quale domani i i lavoratori incroceranno le braccia per tutta la giornata, come annunciato dalla Filcams Cgil Roma Lazio. «Nonostante le tante richieste di confronto, per la risoluzione delle difficoltà di gestione e la proposta di costituzione di un tavolo di programmazione e verifica del servizio da parte delle lavoratrici, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Uiltucs, nessuno ad oggi ha formalizzato alcuna proposta e si è rimasti inutilmente in attesa per settimane - hanno sottolineato dal sindacato - per questo continuo silenzio e disinteresse verso chi, ogni giorno, svolge con professionalità e correttezza il proprio lavoro, è stato proclamato lo sciopero per l’intera giornata di lavoro di domani. È tempo - hanno concluso - di dare risposte concrete e piena voce a chi svolge un lavoro tanto delicato all’interno del sistema sanitario italiano».

