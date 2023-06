FIUMICINO - Un gesto di solidarietà per la vittima di un inaccettabile crimine: prosegue la raccolta fondi lanciata dalla Farmacia Salvo D’Acquisto dopo lo spiacevole episodio che ha visto protagonista un anziano di 90 anni: «Il ‘nonno di Palidoro’ – spiega il dott. Marco Tortorici, direttore della Farmacia Salvo D’Acquisto – che è stato raggirato, truffato e derubato nei giorni scorsi merita tutta la nostra vicinanza. Approfittarsi delle persone fragili, sottrargli quello che hanno messo da parte negli anni è uno dei crimini che non si può tollerare». L’anziano 90enne era stato, infatti, contattato prima telefonicamente da delle persone spacciatesi per impiegati dell’Inps. Poi è stato raggiunto presso la sua abitazione, raggirato, truffato e derubato sotto gli occhi dell’anziana moglie».

«Per questo motivo abbiamo pensato di ‘addolcire’, per quanto sia possibile, la situazione che sta vivendo il nonno di Palidoro, cercando di restituirgli almeno la somma contante che gli è stata rubata. Finora, oltre alla donazione di 600 euro da parte della nostra farmacia sociale, la collettività ha donato ulteriori 310 euro».

«Il bonifico che abbiamo effettuato – conclude Tortorici – è pari a 910 euro. Una cospicua somma che non restituirà al nonno di Palidoro i risparmi di una vita, ma che di certo potrà anche un minimo alleviare la sofferenza per la perdita subita».