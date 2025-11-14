Una donna di 92 anni di Bassano Romano è stata aggredita da un cane. Il fatto è accaduto giovedì intorno a mezzogiorno. Secondo quanto ricostruito, la donna stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa quando l’animale, un simil pastore di proprietà di una famiglia della zona, le è scagliato contro. Pare che il cane si sia fiondato sulla busta della spesa facendo cadere a terra l’anziana. La donna è stata soccorsa sul momento da un passante. Sul posto sono intervenuti poi i sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. La donna avrebbe riportato, tra l’altro, delle escoriazioni a una mano che non si sa se siano state provocate dalla caduta o da un eventuale morso del cane. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Sono in corso verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.

Il cane, dopo il fatto, è stato riconsegnato ai proprietari.