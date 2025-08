TRAGLIATA- Ennesimo incidente si è verificato su via del Casale di Sant'Angelo. A scontrarsi sono state un'auto e un camion, ma le effettive dinamiche sono ancora da accertare. Nonostante le numerose proteste, gli esposti e il grido dei cittadini che chiedono la messa in sicurezza, la strada resta ancora pericolosa e questi episodi ne sono la prova.

E' recente l'ultimo incidente all'incrocio con via di Tragliatella, dove le quattro strade non si intersecano ad angolo retto ma ad angolo cieco. In quel caso ad essere coinvolte erano due auto.

Parliamo di un'arteria fondamentale del territorio lunga circa 15 chilometri e che collega la via Aurelia alla via Braccianese e rappresenta un nodo cruciale per i collegamenti tra Fiumicino, Roma, Anguillara, Cerveteri e numerose località. Tuttavia, il suo degrado rende pericolosissima la circolazione, con buche profonde che costringono gli automobilisti a manovre rischiose, aumentando il numero di incidenti, anche mortali. Come segnalato più volte dai cittadini, il manto stradale è ormai compromesso da anni, e la situazione è aggravata dal passaggio costante di autotreni e autoarticolati, alcuni dei quali provenienti da cave presenti lungo il tragitto. Continuano intanto le richieste di una messa in sicurezza tempestiva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA