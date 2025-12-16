FIUMICINO - Gli Uffici Anagrafe e Stato Civile resteranno temporaneamente chiusi al pubblico per consentire un aggiornamento tecnico dei sistemi informatici in uso ai Servizi Demografici. L’intervento, programmato dall’Amministrazione comunale, è finalizzato a migliorare l’efficienza delle procedure amministrative e a garantire la piena funzionalità dei servizi rivolti ai cittadini.

In particolare, giovedì 18 dicembre 2025 è previsto un aggiornamento del software gestionale, operazione ritenuta necessaria per adeguare i sistemi alle più recenti disposizioni tecniche e operative. L’aggiornamento interesserà le piattaforme utilizzate quotidianamente per il rilascio di certificazioni, la gestione degli atti di stato civile e le altre attività anagrafiche.

Le modalità di chiusura sono state stabilite con apposita ordinanza sindacale. Nel dettaglio, è stata disposta la chiusura al pubblico degli Uffici Anagrafe e Stato Civile nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre 2025, mentre l’Ufficio di Stato Civile resterà chiuso per l’intera giornata di venerdì 19 dicembre 2025. La sospensione temporanea dell’attività al pubblico consentirà non solo l’installazione degli aggiornamenti, ma anche le necessarie verifiche tecniche per assicurare il corretto ripristino dei servizi.

L’Amministrazione comunale ha inoltre chiarito che, nella mattinata di giovedì 18 dicembre, prima dell’avvio delle operazioni tecniche, sarà possibile prendere in carico eventuali urgenze improrogabili, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e ridurre al minimo i disagi per l’utenza.

I cittadini sono pertanto invitati a organizzare per tempo l’accesso agli uffici, tenendo conto delle giornate e degli orari di chiusura indicati. L’Amministrazione assicura che l’intervento è stato programmato per limitare l’impatto sul pubblico e che, al termine delle operazioni, i servizi torneranno regolarmente operativi.

