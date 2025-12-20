SANTA MARINELLA – Anche nel centrosinistra si procede a incontri tra le varie forze politiche che compongono il cosiddetto “campo largo”. Ieri l’altro è stata la volta del Partito Democratico che ha tenuto un incontro molto partecipato, organizzato dal circolo cittadino, alla presenza del segretario del Pd provinciale Rocco Maugliani, e delle consigliere regionali dem Michela Califano e Eleonora Mattia. Il dibattito ha avuto come focus principale il bilancio di un anno che volge al termine, proposte e obiettivi per il prossimo anno, in vista delle elezioni amministrative locali. «Perché si vota nel 2026? – è la domanda che si sono posti gli organizzatori - lo scioglimento anticipato del consiglio comunale di Santa Marinella, è avvenuto per mano di otto consiglieri di opposizione e uno di maggioranza, ed è stato un atto irresponsabile che ha interrotto il progetto di crescita e risanamento della città portato avanti in sette anni e mezzo dall'amministrazione a guida Tidei. Pertanto, senza un indirizzo politico non ci saranno nuovi progetti, quelli iniziati saranno seguiti fino a nuove elezioni, dalla commissaria prefettizia che si occuperà principalmente dell'ordinaria amministrazione. L'impegno del Partito Democratico continua con determinazione, con l'obiettivo di elaborare un progetto concreto e costruire un percorso di collaborazione con le forze progressiste e moderate, politiche e civiche di Santa Marinella, ribadendo la propria vicinanza a chi nella maggioranza ha operato con serietà e visione per il bene della città». Erano presenti all’incontro, l’ex assessore Pd Andrea Amanati e la consigliera Paola Fratarcangeli, amministratori uscenti». “A loro va un ringraziamento speciale per l'impegno di sette anni e mezzo in amministrazione e nel partito, ha detto la segretaria dem Lucia Gaglione. Presente anche l'ex presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella. “Ringrazio gli iscritti, il direttivo e i tanti simpatizzanti, per il loro sostegno in tutte le sfide e le attività di questi anni – ha concluso la Gaglione - continueremo a lavorare insieme, uniti con senso di responsabilità per garantire stabilità e prospettive alla nostra città. Pronti a nuove sfide».

©RIPRODUZIONE RISERVATA