CERVETERI – Ancora un incidente sulla Settevene Palo, a ridosso dello svincolo autostradale per la Roma-Civitavecchia. Violentissimo lo scontro frontale domenica mattina tra una Renault di piccola cilindrata e una Jeep. Ad avere la peggio è stata una donna rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute due pattuglie della Polizia locale di Ladispoli che hanno messo in sicurezza l’area e avviati i rilievi per ricostruire la dinamica. Il traffico ha subito forti rallentamenti, con lunghe code e disagi per gli automobilisti, sia quelli diretti verso il centro abitato che quelli in viaggio in direzione della statale Aurelia. E a Ladispoli altro incidente dove nella carambola sono state coinvolte anche altre macchine parcheggiate. Il tratto tra via Napoli e via Genova è stato chiuso. Secondo quanto ricostruito, un’automobilista ha colpito violentemente un’auto in sosta, coinvolgendo anche un’altra vettura ferma per poi schiantarsi contro un ulteriore veicolo parcheggiato, schiacciandolo contro il muro. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il conducente è sceso dal mezzo visibilmente scosso. In via Genova ambulanza, auto medica, vigili urbani e vigili del fuoco, impegnati nella rimozione dei mezzi che ostruivano la carreggiata e nella messa in sicurezza della zona.

©RIPRODUZIONE RISERVATA