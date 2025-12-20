ALLUMIERE - Alla Bianca torna per la IV edizione il concorso “Il Biscottino d’Oro”, un appuntamento ormai atteso che celebra l’arte dolciaria casalinga e lo spirito di condivisione delle festività. L’evento si svolgerà lunedì 22 dicembre alle ore 16.30 presso l’oratorio parrocchiale Nostra signora di Lourdes. Protagonisti assoluti saranno i biscotti di Natale, che saranno valutati da una giuria di esperti chiamata a decretare il “miglior biscotto natalizio del 2025”. La partecipazione è aperta a tutti. I biscotti dovranno essere consegnati domenica 21 dicembre, dalle ore 11.30 alle 13.00, presso l’oratorio di La Bianca. Ogni concorrente dovrà presentare i propri biscotti in una busta di plastica per alimenti sigillata con l’elenco degli ingredienti utilizzati. contattare Adriana al 340 3762207.

