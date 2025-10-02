ALLUMIERE - Anche quest’anno la Pro Loco di Allumiere ha scelto di mettersi dalla parte della ricerca e rinnovare il sostegno all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre in Piazza della Repubblica tornerà infatti la tradizionale iniziativa “La Mela di AISM”, appuntamento che unisce solidarietà e gusto, coinvolgendo cittadini e visitatori in una raccolta fondi fondamentale per finanziare i progetti di ricerca contro la sclerosi multipla.

Come già accaduto lo scorso anno, sarà allestito uno stand dove sarà possibile contribuire alla causa acquistando un sacchetto di mele, disponibili in tre varietà: Golden (gialle), Red Delicious (rosse) e Granny Smith (verdi). Ogni sacchetto, dal peso di 1,8 kg, è offerto a fronte di un contributo minimo di 10 euro, comprensivo di una pratica bustina con il logo AISM. Il ricavato sarà interamente destinato a sostenere la ricerca scientifica, che resta l’arma più importante per affrontare la malattia e migliorare la vita di chi ne è colpito.

“Le mele sono già arrivate in Pro Loco – spiega la presidente Maria Pinardi – e per chi volesse è possibile acquistarle direttamente presso la nostra sede. In alternativa vi aspettiamo al gazebo in piazza, sabato e domenica, per condividere insieme questo gesto di solidarietà”.

La Pro Loco invita la comunità a prenotare e a far prenotare fin da subito il proprio sacchetto di mele, sottolineando come “ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza - spiega la presidente della Proloco, Maria Pinardi - l’appuntamento di inizio ottobre sarà dunque un’occasione non solo per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla, ma anche per riaffermare la forza della solidarietà che da sempre caratterizza Allumiere”.