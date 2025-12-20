ALLUMIERE - Si è svolta nei giorni scorsi l’ultima raccolta di sangue dell’anno promossa da Avis Allumiere, un appuntamento particolarmente significativo che chiude un anno intenso, caratterizzato da impegno costante, partecipazione e grande senso di solidarietà da parte della comunità. «La giornata di donazione ha visto ancora una volta una buona risposta da parte dei donatori, che - spiega la presidente dell’Avis di Allumiere, Dania Trotti - con generosità e responsabilità continuano a sostenere l’attività dell’associazione, contribuendo in maniera concreta a garantire una risorsa fondamentale per il sistema sanitario e per chi ne ha più bisogno». Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’infermiera Alina e al dottor Arena, figure sempre presenti e fondamentali per la buona riuscita delle giornate di donazione. «Ogni raccolta rappresenta per noi non solo un momento operativo, ma soprattutto un’occasione per riscoprire il senso autentico della solidarietà - spiega la presidente dell’Avis di Allumiere, Dania Trotti - ringrazio di cuore tutti i donatori , il direttivo e i volontari. A tutti auguri d Buon Natale e Felice Anno Nuovo”

