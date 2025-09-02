ALLUMIERE – La musica diventa protagonista dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Giovedì 4 settembre, alle 21:30, piazza della Repubblica sarà il cuore pulsante di un evento attesissimo: il concerto live di Manuela Villa, che approda ad Allumiere con il suo tour “Con Me” e regalerà al pubblico una serata indimenticabile. Figlia del leggendario Claudio Villa, Manuela Villa ha saputo costruire negli anni una carriera personale brillante, conquistando il pubblico con la sua voce potente, il suo timbro unico e la sua capacità di emozionare. Artista poliedrica, cantante, attrice e autrice, Manuela si muove con naturalezza tra generi diversi, interpretando brani storici e contemporanei con passione e intensità. Il suo tour “Con Me” è un viaggio musicale che intreccia tradizione e modernità: un repertorio che attraversa i grandi classici della canzone italiana, omaggi al padre e interpretazioni originali che hanno incantato platee in tutta Italia. I festeggiamenti per la Madonna delle Grazie rappresentano da sempre un momento di forte identità per la comunità di Allumiere. Tra riti religiosi, celebrazioni solenni, incontri e spettacoli, la città rinnova ogni anno un legame profondo con le proprie radici e con la devozione che la unisce. Il concerto di Manuela Villa sarà uno dei momenti più attesi di questa edizione. La piazza, illuminata dalle luci della festa, accoglierà cittadini, visitatori e turisti per una serata che promette emozioni forti, tra note che scaldano l’anima e un’atmosfera che avvolge.

“Invitiamo tutti a partecipare a questo live imperdibile - esorta il sindaco Luigi Landi - il concerto sarà gratuito e aperto a tutti: è un invito a vivere insieme un momento di bellezza e cultura, accompagnato dalla voce di una delle più brave interpreti interpreti della musica italiana. Con l’energia della musica per la nostra comunità e i visitatori sarà una serata che resterà nel cuore”.

