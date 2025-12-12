Nei giorni scorsi, presso il blocco operatorio dell’ospedale Santa Rosa, è stato eseguito un delicato intervento di vitrectomia mini-invasiva su una paziente giunta al pronto soccorso in seguito a una grave caduta che aveva determinato la dislocazione di entrambi i cristallini all’interno dell’occhio, con conseguente perdita della vista.

La vitrectomia è una procedura chirurgica avanzata che prevede la rimozione del vitreo, il gel che riempie la cavità oculare, per consentire il trattamento di patologie o traumi che coinvolgono la retina o altre strutture interne dell’occhio. Nel caso specifico, dopo la rimozione del vitreo, il cristallino dislocato è stato delicatamente recuperato e rimosso. Successivamente, è stato possibile procedere all’impianto di una lente intraoculare speciale, progettata per essere fissata all’iride, poiché le strutture che normalmente sostengono il cristallino risultavano danneggiate dal trauma.

L’intervento, eseguito dal dottor Filippo Maria Di Tizio e dall’équipe oculistica dell’ospedale Santa Rosa, è stato portato a termine con successo e rientra nell’ambito delle procedure di Chirurgia della retina che, dal mese di giugno, vengono eseguite presso la struttura sanitaria del capoluogo, rispondendo a un reale bisogno di salute espresso nella provincia di Viterbo.

«La chirurgia della retina all’ospedale Santa Rosa – spiega il direttore dell’unità operativa di Oculistica, Enrico Zonghi - rientra in un percorso di miglioramento qualitativo delle prestazioni, in atto già da tempo nella nostra Asl, che ha visto, anche nel corso dell’anno 2024, l’inizio della chirurgia del glaucoma e l’incremento della chirurgia della cataratta. Il tutto avviene in un quadro complessivo di acquisizione di strumenti tecnologici, moderni e competitivi, che la direzione strategica ha messo a disposizione della nostra equipe di professionisti della salute visiva».