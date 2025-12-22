Un nuovo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato convocato per lunedì prossimo, 29 dicembre, in seguito ai recenti furti in abitazione avvenuti in particolare nei comuni di Canepina, Montefiascone, San Lorenzo, Vallerano e Vignanello.

La convocazione del Comitato fa seguito anche all’esigenza di rassicurare le proprie comunità, avvertita dai sindaci dei Comuni interessati che nei giorni scorsi hanno chiesto un incontro al prefetto Pomponio, dopo che negli ultimi giorni si sono verificati furti in contesti solitamente non oggetto delle mire dei ladri. Fatti che hanno generato una forte preoccupazione tra i cittadini.

Il prefetto Pomponio, pertanto, e i vertici provinciali delle forze dell’ordine, sebbene la questione sia sempre stata oggetto di costante e puntuale attenzione e, in termini oggettivi, non abbia finora fatto emergere dati allarmanti, “intendono elaborare - spiega una nota della Prefettura - delle adeguate misure di prevenzione e controllo del territorio che consentano, anche col supporto delle amministrazioni locali, di fronteggiare il fenomeno nelle modalità con cui ultimamente tende a manifestarsi”. Un’iniziativa anche per contrastare l’ipotesi che era serpeggiata tra i residenti di istituire delle ronde. La Prefettura, infatti, sottolinea che: “attraverso una collaborazione che passa attraverso canali istituzionali si vuole realizzare una strategia condivisa che consenta di rassicurare, anche sotto il profilo della percezione della sicurezza, le comunità locali ed evitare ipotetiche quanto rischiose autonome iniziative ad opera di singoli gruppi di cittadini”