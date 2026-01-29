CERVETERI – Tornano a colpire gli scassinatori seriali nel parcheggio del Granarone, il comune etrusco. La vittima denuncia l’ennesimo caso nell’area esterna di un luogo istituzionale che al contrario dovrebbe essere monitorato con più frequenza. «Il furto è avvenuto di notte – racconta Katia pubblicamente -, degli sconosciuti hanno rotto la serratura del furgone Iveco di mio marito portandosi via materiale. Sono sempre ingenti i danni. Abbiamo presentato una denuncia. Possibile che non si sa più dove parcheggiare? Ci sono anche le telecamere lì davanti al cimitero vecchio ma evidentemente non funzionano. Sarà l’ottava volta in un anno. Tra un po' ci ritroveremo a dormire nei camper, nei furgoni, nelle cabine dei camion». E a Ladispoli ladruncoli scavalcano il giardino di una villetta nel quartiere Cerreto per rubare la cuccia del cane. Un gesto deplorevole che ha lasciato attonito il proprietario. «Tutto mi sarei aspettato – racconta Daniele – ma non che delle persone portassero via la casetta del mio cagnolino durante la notte».

©RIPRODUZIONE RISERVATA