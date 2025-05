“Alba radiosa ha superato la notte”. L’associazione Horse Angels ha fornito gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della cavalla trovata riversa a terra sotto il sole a Orte.

Circa la diagnosi, l’associazione scrive che “si tratterebbe di desmite degenerativa cronicizzata. Non c’è cura, può solo peggiorare nel tempo”. Horse Angels ha spiegato che “non è compatibile con la vita al pascolo come stava prima. Per altro da sola in difformità all’etologia equina. E senza custodia fissa e, secondo noi, senza cure. Il tutto va notiziato all’autorità - scrive l’associazione - per le determinazioni sulla liceità della stalla in cui stava e sul maltrattamento. Poi va tolta l’infezione e se l’anteriore sinistro torna come l’anteriore destro, a quel punto potrebbe vivere con controllo del dolore in ambiente idoneo, box e paddocckino. Per il momento va tolta l’infezione per vedere la risposta alle cure”.

La cavalla si trova presso il Centro Ippico Narnese, e “non poteva avere mamma accuditiva migliore di Giorgia - dice ancora l’associazione - che per altro ha in affido da Horse Angels odv anche 2 altri equidi tutt’ora sotto sequestro giudiziario, in attesa del procedimento penale contro il proprietario”. Intanto, sempre sui social, l’associazione ha lanciato anche un appello per l’acquisto di farmaci o donazioni da fare per garantire le cure ad Alba radiosa.

“Ringraziamo Enrico Nizzi per aver donato 100 euro per Alba Radiosa - conclude l’associazione - e tutti gli altri che stanno donando”