TARQUINIA - Prenderà il via oggi a Tarquinia Lido Sport’n’Roll. La serata inaugurale propone un programma denso di iniziative. Per gli appassionati della pallacanestro, a piazza dei Tritoni, avrà inizio il Memorial “Matteo Meneghetti”, un torneo di basket 3 contro 3 organizzato dal Basket Pegaso.

Per gli amanti della pallavolo, lo stabilimento “La Pineta” ospiterà l'Asd Top Five, mentre nella spiaggia dello stabilimento “Tibidabo”, a partire dalle 10, prime partite del torneo misto di beach volley 3 contro 3 (riservato agli junior), organizzato dall’Asd Pallavolo Tarquinia.

Boxe protagonista nell’anfiteatro del lungomare dei Tirreni con l’Asd Angelo Jacopucci. Nella spiaggia libera di fronte a viale dei Tritoni partirà il torneo di foot-volley 3 contro 3. Allo stabilimento “Bonita”, dalle 17 alle 20, avrà inizio il torneo di bocce. In piazza delle Vele, il pubblico potrà assistere a esibizioni di danza curate dall’Asd Royal Talent Academy. Inoltre, a piazza delle Naiadi, la scuola Pierschool permetterà di provare percorsi con lo skate. La stessa scuola, la mattina, dalle 9.30 alle 12.30, offrirà lezioni gratuite di surfskate, sup e windsurf.

Sempre a piazza delle Naiadi sarà possibile misurare le proprie abilità nel golf grazie al Marina Velka Golf Club.

Per gli amanti della musica, il momento clou della serata sarà alle 21,30, a piazza delle Naiadi, con il concerto gratuito degli Easy Pop, gruppo musicale che nasce dall’incontro tra Patrizio Pirrone e Gianluca "Luka" Fiorentini.

Il progetto musicale, che racconta "La Storia del Jukebox", si arricchisce nel 2012 con l’ingresso di Viola Fiorentini, sorella di “Luka”. Il gruppo ha guadagnato un pubblico internazionale, esibendosi in Kenya, nel Mediterraneo e in eventi di rilievo a Roma.

Organizzata dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco Tarquinia, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari Lazio, Evensound, Assocamping e numerose realtà sportive del territorio, la rassegna Sport’n’Roll è sponsorizzata da Mixum e Powerade.

Le attività, dove non specificato diversamente, inizieranno dalle 21.

©RIPRODUZIONE RISERVATA