S. MARINELLA - Proseguono con successo gli appuntamenti serali del programma di Estate Solidale 2025, che si stanno svolgendo al Parco Martiri delle Foibe. Il cartellone, che ha preso il via a metà luglio, è organizzato dal Comune in collaborazione con Stella Polare e prevede anche per il mese di agosto concerti e spettacoli di intrattenimento per tutte le età. Soddisfazione per il risultato ottenuto anche quest’anno è stata espressa dal sindaco Pietro Tidei. “Un appuntamento che si rinnova ogni anno e che tiene fede ai suoi propositi di inclusività ed accessibilità – dice Tidei - tanti gli artisti che hanno scelto di partecipare e un ringraziamento speciale va alle band e ai gruppi formati da persone con disabilità che non smettono mai di regalarci spettacoli di qualità e emozionanti”. L’assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio plaude anche al pubblico, che ogni sera riempie la platea. “Il cartellone prosegue con i suoi appuntamenti per tutto agosto e voglio invitare, chi ancora non fosse venuto, a seguire il programma - ha spiegato l’assessore - saranno serate dedicate al divertimento con il cabaret di Claudio Sciara e di Carta Bianca e alla musica cantautoriale con Gatto Pancieri. La sera del 14 agosto torna la Disability Dance, balli di gruppo e dance con la presenza di ragazzi e le ragazze con disabilità e non solo”. Oggi, alle 21.30 Mago Tito, spettacolo di magia, 8 agosto Sesta Nota, concerto live, 10 agosto Alice Paba, 11 agosto serata sociale, pastasciutta solidale. Alle 21,30 Enea canta “Mango”, tributo al grande cantautore. 12 agosto Dimensione Animazione e Cocomerata, animazione per bambini e famiglie, 13 agosto Carta Bianca in Anche Meno, spettacolo di cabaret, 14 agosto Disability Dance, 16 agosto Ilaria e Dj set, 17 agosto Gatto Pancieri in concerto, 21 agosto Prometeo, cover Band di Renato Zero, 22 agosto serata Latino- Americana, 23 agosto Para Dance, Marco Galli e Greta Cinotti in Non sono il tuo eroe, ore 22,30 Claudio Sciara con “Storie di ordinaria follia” e “Vado come un Treno”, spettacolo di cabaret.

©RIPRODUZIONE RISERVATA