LADISPOLI – Si sono vestiti da Batman, Capitan America e Iron Man per dar coraggio ai piccoli pazienti del Bambino Gesù di Palidoro. I volontari dell’associazione della Polizia di Stato Ladispoli-Cerveteri hanno raggiunto l’ospedale per regalare sorrisi ai bambini ricoverati. Sono arrivati pure Topolino e Biancaneve lasciando a bocca aperta i bambini e le rispettive famiglie. «In occasione del Carnevale – scrive l’associazione – è stata volutamente trasformata una giornata di cure in un momento di pura magia. I volontari hanno portato sorrisi e divertimento nelle corsie, offrendo un supporto emotivo anche ai genitori».

