ALLUMIERE - A disposizione degli utenti legna da ardere a prezzo bassissimo da parte dell’Università Agraria: il presidente Daniele Cimaroli ringrazia "l’assessore Daniele Vela per l’egregio lavoro svolto".

Anche quest’anno l'Agraria di Allumiere mette, quindi, a disposizione dei cittadini legna da ardere al modico prezzo di 7.5 euro al quintale. Gli interessati, potranno prenotare presso l’ufficio dell’Ente di piazza della Repubblica tra i venti e i quaranta quintali al solo scopo di riscaldamento domestico. La legna sarà consegnata a franco imposto in località “Monte Filippo”.

Il corrispettivo relativo al quantitativo di legna richiesta dovrà essere versato al momento della prenotazione, mentre il giorno stabilito per la consegna sarà comunicato direttamente dall’ente. "Anche quest’anno – spiegano il presidente Daniele Cimaroli, l’assessore Paolo Travagliati e il delegato Antonio Vela – siamo riusciti a garantire un servizio importante per l’utenza a costi agevolati. Il merito è, soprattutto, dell’assessore Daniele Vela, il quale ha seguito l’intero iter. Lo ringraziamo per la sua fattiva collaborazione".

