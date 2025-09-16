Finisce in manette dopo aver aggredito selvaggiamente la moglie al culmine di un litigio. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Tuscania dove la coppia era arrivata insieme alla madre di lei e al suo compagno per partecipare a un matrimonio. Secondo quanto si è appreso, al rientro in albergo i due avrebbero avuto un’accesa discussione, pare per motivi di gelosia. I toni si sarebbero fatti sempre più aggressivi fino a che l’uomo, forse sotto l’effetto dell’alcol, non è arrivato alle mani. La madre della ragazza ha tentato di calmarlo ma è stato necessario l’intervento dei carabinieri che giunti sul posto lo hanno arrestato.

L’uomo, accusato di maltrattamenti, è stato successivamente accompagnato all’ospedale Santa Rosa per accertamenti dove ancora ieri era ricoverato. Nelle prossime ore dovrebbe comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida. Non si sa se questo sia stato un episodio sporadico o anche il passato l’uomo abbia assunto atteggiamenti di questo tipo.