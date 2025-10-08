ALLUMIERE - La Croce Rossa Italiana – Comitato di Allumiere e Tolfa – invita tutti i cittadini a partecipare all’incontro informativo sul nuovo corso per aspiranti volontari, in programma sabato 11 ottobre alle ore 17 presso l’oratorio della Chiesa di Maria SS. Assunta in Cielo ad Allumiere. L’appuntamento sarà l’occasione per conoscere da vicino il mondo della Croce Rossa, una realtà fatta di impegno, solidarietà e formazione continua. Diventare volontario significa imparare a salvare vite, aiutare chi vive situazioni di difficoltà e partecipare attivamente alla vita della comunità, mettendo in pratica i valori di umanità e rispetto che da sempre caratterizzano l’associazione. Il corso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 14 anni e desiderino intraprendere un percorso di crescita personale e civica. Per i più giovani, inoltre, l’esperienza in Croce Rossa rappresenta anche un’importante opportunità per ottenere crediti formativi scolastici, utili per il conseguimento della maturità, oltre che un’occasione per sviluppare competenze trasversali preziose in ogni ambito della vita. «Abbiamo un sogno: avere sempre più volontari al nostro fianco», recita lo slogan della campagna di reclutamento promossa dal Comitato CRI di Allumiere e Tolfa. Un invito a unirsi a una grande famiglia che ogni giorno, in Italia e nel mondo, lavora per costruire un futuro più solidale e inclusivo. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 338 2767574 o scrivere all’indirizzo allumieretolfa.formazione@lazio.cri.it.

