SANTA MARINELLA - Il Comune informa la cittadinanza che domani, Acea Ato 2 sospenderà il flusso idrico in alcune zone del Comune di Santa Marinella, in particolare dalle ore 8 alle 19, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l'efficienza del servizio. Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade o zone: Santa Severa, Via Aurelia Vecchia, Via Pontenuovo, Via Aurelia fino intersezione con Via dei Fiori. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate strade. Per alleviare il disagio, è stato organizzato un servizio sostitutivo con autobotti in stazionamento presso Via Zara di fronte Croce Rossa Italiana a Santa Severa, Via Aurelia Vecchia 42, Via Aurelia angolo via Buonarroti. La Società Acea Ato2 si impegna a ripristinare il flusso idrico non appena possibile e mette a disposizione dell’utenza il numero verde a cui rivolgersi per ogni informazione 800.130.335.

