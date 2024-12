CERVETERI - Non sembra essere cambiato molto a Valcanneto dopo l'incontro sulla sicurezza organizzato dall'amministrazione comunale.

I malviventi continuano ad aggirarsi nel territorio spaventando i residenti. Ultimo episodio la scorsa notte quando un uomo «ha tentato di scavalcare la recinzione di un villino in via Lulli», come denuncia la signora Linda. «È stato disturbato dal passaggio di mio figlio ed è scappato».

La descrizione fornita parla di un uomo «pelato, con una tracolla» anche se non sono riusciti a vederlo in volto. «Sempre lo stesso» commenta il signor Fabio lasciando intendere che le segnalazioni relative alla presenza sospetta dell'uomo sul territorio siano diverse.

E se nel caso dell'abitazione di via Lulli il tentato furto sia stato scongiurato, non sarebbe avvenuto lo stesso in via Muzio Clementi: «Sono entrati anche dalla mia vicina che sta traslocando - scrive il signor Luigi - Hanno portato via solo un trapano poiché la casa era vuota».

LE RICHIESTE DEI CITTADINI

Nei mesi scorsi i residenti avevano paventato la possibilità di affidare a una società privata la sorveglianza del territorio, soprattutto nelle ore serali, per cercare di scongiurare ulteriori tentativi di effrazioni nelle abitazioni private. Da tempo, inoltre chiedono l'installazione di telecamere di videosorveglianza collegate direttamente alla stazione della polizia locale o delle forze dell'ordine in generale così da far demordere i malviventi e, nel caso di furti o altre situazioni sospette, poter visionare nell'immediato le immagini delle telecamere.

E proprio di videosorveglianza si parlerà nella commissione consiliare convocata in maniera straordinaria per domani mattina alle 10.30. Tra i punti all'ordine del giorno c'è infatti la "approvazione del regolamento comunale per loa disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale".

Un passo in avanti verso le richieste da tempo fatte dai residenti?

