TOLFA – Una sfida contro la fatica, ma anche un inno alla natura e al fascino del territorio: torna oggi a Tolfa “L’Arrampicata”, la storica corsa podistica organizzata dal Gruppo Podistico Monti della Tolfa “L’Airone”. L’evento, giunto quest’anno alla sua 25ª edizione, coincide con il 12° ’’Memorial Ira Capri’’ e promette di regalare emozioni intense agli appassionati di running e agli amanti delle sfide in salita. La competizione, ormai un appuntamento fisso nel calendario sportivo estivo della cittadina collinare, si snoda lungo un percorso di 8,850 chilometri su strada, immerso nel verde incontaminato dei Monti della Tolfa. Un tracciato suggestivo ma impegnativo, che mette alla prova la resistenza dei partecipanti con un dislivello positivo di circa 484 metri, fino a raggiungere l’arrivo nella suggestiva piazza Vittorio Veneto. Il ritrovo degli atleti è fissato alle 16 in piazza V. Veneto, dove sarà attivo un servizio navetta per il trasferimento al punto di partenza, situato lungo la strada provinciale Braccianese Claudia. La partenza ufficiale della gara è prevista alle ore 18, mentre la cerimonia di premiazione, dedicata sia agli assoluti che alle società partecipanti, si terrà alle 19:30 in piazza. “L’Arrampicata” non è solo una corsa, ma una manifestazione che unisce sport, natura e comunità. Nel corso degli anni, l’evento è diventato un simbolo per Tolfa e per l’intero comprensorio, richiamando atleti di ogni età e provenienza. La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione tra associazioni, sponsor locali e volontari, con il sostegno del Comune di Tolfa e di numerosi partner, tra cui BCC Credito Cooperativo, Avis e realtà imprenditoriali del territorio. Gli organizzatori assicurano particolare attenzione alla sicurezza e alla buona riuscita dell’evento, con una gestione accurata del percorso, dei trasporti e dell’assistenza lungo tutta la gara. Correre tra panorami mozzafiato, respirando la storia e la bellezza del borgo, significa vivere un’esperienza che va oltre la semplice competizione sportiva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA