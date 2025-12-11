TARQUINIA - Si conclude con un appuntamento di grande interesse la terza edizione della rassegna “Pillole di psicologia”.

Sabato 13 dicembre 2025, alle 17, nella cornice della sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia, si terrà l’incontro a ingresso libero dal titolo “Il respiro delle cellule, la luce della mente: le terapie biorigenerative per il benessere psico-fisico dell'individuo”, che offrirà al pubblico un approfondimento sul dialogo costante tra mente e corpo. Per l’occasione la dottoressa Claudia Rossetti, psicologa e psicoterapeuta familiare, sarà affiancata dalla dottoressa Rita Brandi, medico oncologo, esperta in terapie biorigenerative e ozonoterapeuta.

Durante l’incontro verranno illustrate le modalità con cui queste terapie possono contribuire al benessere complessivo dell’individuo, esplorando il tema dell’equilibrio psico-fisico e delle possibili strategie di supporto attraverso approcci integrati. La dottoressa Brandi presenterà una panoramica sulle terapie biorigenerative - tra cui l’ozonoterapia -, descrivendone il potenziale ruolo di sostegno nei percorsi di cura e promozione della salute, all’interno di una visione che unisce dimensione biologica, emotiva e mentale.

La rassegna "Pillole di psicologia" è realizzata in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia ed è patrocinata dal Comune di Tarquinia e dal Lions Club di Tarquinia.

