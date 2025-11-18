TARQUINIA – All’archivio storico del Comune di Tarquinia è destinato uno stanziamento di 350mila euro della Regione Lazio per il restauro e l’ampliamento.

La città etrusca è uno dei dieci comuni del Lazio a godere del finanziamento della Pisana per la riqualificazione del patrimonio regionale, per un totale di 2 milioni di euro assegnati con una delibera di giunta approvata su proposta dell'assessore Fabrizio Ghera. “Grazie a questo accordo con la Regione Lazio – dichiara il sindaco Francesco Sposetti – saranno rese disponibili risorse fondamentali per tutelare un patrimonio culturale e architettonico di grande importanza per la nostra città. L’archivio storico comunale, un tempo dell’ex Pio Istituto Santo Spirito e oggi di proprietà regionale, è un bene di straordinario valore sul quale il Comune non poteva intervenire direttamente. La collaborazione con la Pisana ha permesso di superare questa complessità e di attivare i fondi necessari alla sua conservazione e valorizzazione. Vorrei ringraziare l’assessore regionale al patrimonio, Fabrizio Ghera, per l’attenzione dimostrata”. L’archivio storico comunale, situato nel palazzetto di Santo Spirito, custodisce un patrimonio documentario di eccezionale rilievo, con pergamene, registri e carteggi che coprono un arco temporale dal 1201 al 1870. Il finanziamento consentirà di migliorare gli spazi destinati alla conservazione e alla consultazione, garantendo condizioni più adeguate per la tutela dei materiali e una fruizione più moderna e accessibile per studiosi, ricercatori e cittadini.

