SANTA MARINELLA - Santa Marinella è pronta a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per un evento dedicato ai più piccoli ed alle loro famiglie. L’assessorato alla Cultura è lieto di presentare “Didy e Carlotta circo sotto le stelle”, uno spettacolo di "Gran Varietà" che promette attrazioni, comicità e divertimento assicurato per tutte le età. «Anche quest'anno non abbiamo dimenticato i più piccoli, offrendo loro occasioni di svago e intrattenimento di qualità, pensate proprio per stimolare la loro fantasia e la loro voglia di giocare - affermano dall’amministrazione comunale - L'appuntamento è fissato per sabato 26 luglio alle 18 in Largo Monsignor Ostilio Ricci, località Caccia Riserva, con ingresso libero. Didy e Carlotta sono due artisti poliedrici e amatissimi dal pubblico dei bambini. Didy, con la sua energia contagiosa e il suo umorismo travolgente, è un vero clown moderno capace di coinvolgere e far ridere a crepapelle. Carlotta, con la sua grazia e le sue abilità artistiche, incanta il pubblico con numeri spettacolari. Insieme, creano uno show dinamico e interattivo che mescola magia, giocoleria, gag comiche e tanta musica, catturando l'attenzione di grandi e piccini. La loro esperienza nel mondo dell'intrattenimento per famiglie li rende una garanzia di qualità e divertimento». L'amministrazione comunale, con il sindaco Pietro Tidei, l'assessore alla Cultura Gino Vinaccia e il delegato al Turismo il consigliere Alessio Manuelli, invitano calorosamente tutte le famiglie a partecipare a questo evento unico. «Abbiamo pensato ad un pomeriggio speciale per i nostri bambini - dichiarano - un'occasione per divertirsi all'aria aperta e regalare un sorriso a tutti. Siamo certi che Didy e Carlotta sapranno incantare il nostro pubblico con la loro bravura e la loro simpatia. Vi aspettiamo numerosi per un momento di pura allegria e spensieratezza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA