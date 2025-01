Esteso il controllo di vicinato anche alla frazione di San Martino al Cimino. Ieri si è tenuto il Comitato provinciale di ordine pubblico e sicurezza nel corso del quale sono state ascoltate le istanze di cittadini di San Martino, rappresentati da Pierluigi Orati referente del comitato, mobilitatisi a seguito di alcuni recenti episodi di furti nella frazione. Nel corso della riunione è stata esaminata ed approvata la proposta di estendere all’ex Comune il protocollo del controllo di vicinato, già sottoscritto da Comune e Prefettura come strumento di sicurezza partecipata, attualmente attivo per altre zone della città. All’incontro, coordinato dal prefetto Gennaro Capo, erano presenti la sindaca Chiara Frontini, il questore Luigi Silipo e i vertici delle forse dell’ordine.

«Dopo l’allarme di alcuni giorni fa per alcuni furti avvenuti nel quartiere - dice la sindaca Frontini - abbiamo proposto al Comitato di estendere anche a San Martino il controllo di vicinato grazie alla disponibilità dei cittadini e alla stretta collaborazione con le forze dell’ordine. Ringrazio il prefetto per la pronta reazione che, come sempre, è sintomo di sensibilità e vicinanza alle giuste istanze dei cittadini e il nuovo coordinatore volontario che dimostra di avere un apprezzabile senso civico e sensibilità nei confronti degli interessi collettivi. Stiamo facendo ogni sforzo possibile per elevare il livello della sicurezza, la nostra polizia locale è stata otata di nuovi mezzi ed altri arriveranno a breve, le forze dell’ordine sono ineccepibili, ma anche i singoli cittadini hanno ormai iniziato a fornire il loro prezioso contributo».