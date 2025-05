MONTEFIASCONE - Rubata una parte del parapetto del lungo lago, insorge il circolo di Fratelli d’Italia. “Apprendiamo con nostro rammarico, che nella giornata di ieri, il nostro lungo lago ha subito un atto vandalico o meglio chiamarlo furto, di una parte del parapetto nel suddetto tratto, all'altezza tra i locali “Muretto” e “Faro” - si legge in una nota firmata da Emanuele Brodo - Si pongono in essere i reati di danneggiamento e furto di un bene pubblico. Un gesto che condanniamo fortemente”. Il circolo di Fratelli d’Italia auspica che “l’amministrazione abbia prontamente presentato denuncia alle autorità competenti, per rintracciare il colpevole al fine di risarcire il danno compiuto, per far si che le spese di riparazione non ricadano sulla comunità, lasciando inoltre il malfattore impunito. Offriamo anche un consiglio, qualora non sia già stato fatto, ovvero quello di mettere a disposizione delle forze dell'ordine, le registrazioni delle telecamere poste lungo tutto il tratto stradale interessato”.

Brodo ricorda che “ci sono ben 6 dispositivi lì posizionati, una all’altezza del Faro, una all'altezza del Muretto, 1 alla Carrozza d'Oro, 3 nel parcheggio adiacente al parco giochi. Vi è posta anche un’altra all'inizio di Via del lago. Un bel banco di prova, sia come fattore di deterrenza per altri illeciti, soprattutto in vista della stagione estiva, sia per rintracciare eventuali futuri colpevoli di reati”.

“L’unica domanda che porgiamo da cittadini - conclude la nota - è se questi dispostivi siano perfettamente operativi nel bene di tutta la comunità”.