CERVETERI – «Entro fine mese, anche se nella nostra città non ci sono ancora stalli pubblici dedicati, saranno disponibili i tagliandi rosa per chi né ha diritto e ne farà richiesta come previsto dal regolamento approvato». A specifica domanda di alcuni residenti, risponde Luigi Bucchi, consigliere comunale di opposizione. La questione dei parcheggi rosa ha sempre tenuto banco in terra etrusca e, finalmente, l’iter dovrebbe essere quasi a compimento. I tagliandi, tra l’altro, saranno validi sul tutto il territorio nazionale. «È una conquista – aggiunge sempre Bucchi (Fratelli d’Italia) -, come noto a tutti, e per i parcheggi rosa, anche se deriso da alcuni, mi sono battuto più volte e in prima persona come promotore e relatore in aula consigliare. Sono sempre stato convinto che migliorare la qualità della vita dei cittadini è possibile se le cose si fanno con costanza, responsabilità e tanta passione». l tagliando sarà rilasciato dalla Polizia locale di via Friuli. La domanda si dovrà presentare al Protocollo del comune allegando quanto richiesto dal regolamento.

