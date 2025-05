BOLSENA - Mercoledì mattina negli uffici della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio, su iniziativa del presidente Antonello Aurigemma, insieme al sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e a quello di Bolsena, Andrea Di Sorte, si è svolto l’incontro con la presidente regionale di Federdiabete, Lina Delle Monache, il referente per Viterbo, Bruno Vincenti e il presidente Adig Francesco Zazza.

Una riunione organizzativa che ha avuto come oggetto la realizzazione dei primi due campi scuola terapeutici regionali per bambini e ragazzi diabetici, possibili grazie all’impegno del Presidente Aurigemma e di Federdiabete Lazio. Sul territorio regionale sono presenti oltre 400mila persone con problematiche inerenti al diabete. Ed ora per la prima volta bambini e giovani diabetici avranno i loro campi scuola terapeutici a Rieti e Bolsena.

«Sulle tematiche sanitarie a Bolsena stiamo facendo tante iniziative volte a sensibilizzare i cittadini su temi importanti e che riguardano purtroppo tante famiglie.

Ed anche sul diabete saremo in prima linea, ospitando il secondo campo scuola regionale, nella primavera 2026». Le parole del primo cittadino, Di Sorte

«Sarà un evento da ricordare – afferma la presidente di Federdiabete Lazio – per la prima volta la presidenza del consiglio finanzia dei campi terapeutici per bambini e ragazzi con diabete, li avevamo previsti nel piano regionale sulla malattia diabetica nella precedente legislatura, ora finalmente sono realtà. Li aiutiamo a gestire la malattia e insegniamo ai più piccoli cosa devono fare».