Si è risvegliato il 15enne di Civita Castellana colpito domenica scorsa da un fulmine mentre era in Abruzzo con la famiglia. Il giovane si trova ricoverato al Bambino Gesù di Roma dopo essere stato trasferito dal reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Ieri i dottori lo hanno risvegliato dal coma farmacologico e hanno espresso cauto ottimismo sul decorso medico del ragazzo che resta ancora ricoverato in terapia intensiva.

L’adolescente, che risiede nella frazione di Sassacci, domenica pomeriggio era in compagnia del padre a 1600 metri d'altitudine in località Coppo di Crognaleto, tra il parco del Gran Sasso e i monti della Laga, sopra al lago di Campotosto.

Secondo quanto si è appresto, intorno alle 17,30 il tempo è cambiato all’improvviso e i due sono stati sorpresi da un violento temporale.

Il 15enne è stato colpito da un fulmine che lo ha sbattuto a terra. Il padre ha dato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli esperti del Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo viste le condizioni della zona in cui è avvenuto il fatto.

Trasportato in elicottero all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, è arrivato in codice rosso e, pare, privo di sensi tuttavia sembra che non abbia riportato traumi particolari.

Non è escluso che il fulmine si sia scaricato su un albero vicino al giovane.

Ricoverato inizialmente nel reparto di rianimazione, è stato poi trasferito al Bambin Gesù di Roma.