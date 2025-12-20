Via Papa Niccolò III, si intravede una luce in fondo al tunnel.

Dopo anni di continui e pressanti appelli Lina Delle Monache, consigliera comunale del Partito Democratico, esprime un cauto ottimismo sulla risoluzione dell’annosa questione.

«Dall’insediamento dell’amministrazione Frontini, tre anni fa, ho presentato a nome del gruppo Pd varie interrogazioni e proposto emendamenti, puntualmente e costantemente trasformati in raccomandazioni, poi disattese» ricorda.

Nell’ultimo consiglio comunale, la raccomandazione è stata accolta.

Memore di quanto avvenuto in passato, tiene a sottolineare: «Ho incalzato l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Floris per avere una risposta chiara, riuscendo a strappargli una tempistica sui lavori di rifacimento del manto stradale. Entro aprile».

«Il prossimo anno la comunità di San Martino si vedrà restituire una via centrale finalmente dignitosa» dichiara la consigliera.

Il Partito democratico, sempre molto attento alle esigenze e alle istanze dei cittadini delle frazioni, porta a casa anche l'accoglimento da parte del Comune della ristrutturazione dell’ex scuola di Tobia.

Soddisfatta Lina Delle Monache, firmataria dell’emendamento del gruppo Pd: «Anche in questo caso dopo interrogazioni ed emendamenti da me presentati, e sempre bocciati, stavolta la raccomandazione è stata accolta e sarà affidato l'incarico per redigere il progetto che darà nuova vita all’ex scuola di Tobia, andando a recuperare un immobile abbandonato da tempo».