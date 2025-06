Via Matteotti, al via a stretto giro alla sistemazione del manto stradale nel tratto iniziale. L’intervento dovrebbe essere avviato verso la fine della prossima settimana, presumibilmente intorno a giovedì 19 giugno.

La nostra testata ha chiesto maggiori informazioni in merito all’assessore ai Lavori pubblici Stefano Floris.

«Si tratta di un intervento relativo alla manutenzione della pavimentazione speciale su via Matteotti nel tratto che va da piazza Verdi fino all’incrocio con via San Luca e via San Bonaventura» dichiara.

Entrando poi nel dettaglio della tipologia di lavori che si andranno a eseguire, spiega: «Verranno sostituite tutte le lastre che stanno sulla sinistra salendo verso l’incrocio che risultano in cattive condizioni. Sono circa una decina quelle da sostituire perché divelte, in quanto spesso vengono sbalzate fuori dalla loro sede dal passaggio degli automezzi e degli autoveicoli».

Oltre a questa fase in cui si procederà alla sostituzione delle lastre rovinate o saltate, Floris afferma che «verranno riprese, laddove necessiti, anche tutte quelle parti che presentano sanpietrini deteriorati».

Da come il titolare dei Lavori pubblici lo illustra sembrerebbe un’opera che sarà possibile realizzare in tempi brevi. L’assessore infatti conferma: «Il lavoro durerà circa una settimana a cui poi deve essere aggiunto qualche altro giorno per dare la possibilità alle malte che vengono utilizzate per la posa in opera di lastre e sanpietrini di fare presa». L’assessore inoltre annotando appunto che «si tratta di un intervento abbastanza veloce» ritiene che non andrà a impattare sul regolare svolgimento delle attività degli esercizi commerciali che si affacciano sul tratto interessato dai lavori.

«Non avranno particolari ripercussioni anche perché - tiene a rimarcare - su quella porzione di strada vige un divieto di sosta e di fermata con zona rimozione per cui, teoricamente, non sarebbe possibile parcheggiare anche se qualche volta qualche auto in sosta c’è».

Anche sul fronte della viabilità e del transito veicolare per raggiungere piazza della Rocca, l’intervento non dovrebbe creare particolari disagi. E l’assessore Floris prosegue suggerendo agli automobilisti i possibili percorsi da seguire: «La parte superiore di via Matteotti si può raggiungere facilmente sia da via della Cava sia da via San Bonaventura e anche dall’ultimo tratto di via del Pavone. E quindi anche piazza della Rocca sarà raggiungibile in maniera agevole». Lavori dunque di breve durata, dato che si andrà a intervenire solo sui tratti di pavimentazione stradale in cattive condizioni.

Nulla a che vedere con l’intervento più articolato e complesso che, tra luglio e novembre 2023, aveva portato alla chiusura totale della parte alta di via Matteotti, provocando notevoli disagi soprattutto alle attività commerciali. Riqualificazione del manto stradale che a marzo dell’anno successivo aveva poi interessato piazza della Rocca, con i lavori per la posa in opera dei sanpietrini. Lavori che avevano poi richiesto un “bis” a distanza di poco più di una settimana dalla chiusura del cantiere a causa di una serie di anomalie verificatesi nell’esecuzione e che avevano provocato una serie di importanti avvallamenti tra la fontana e porta Fiorentina.