Inaugurata la nuova sezione “Primavera” della scuola d’infanzia dell’istituto comprensivo “Pio Fedi” di Grotte Santo Stefano. Un servizio attivo a partire da questo anno scolastico 25/26, rivolto ai bambini di 2 e 3 anni, che fornirà un percorso formativo propedeutico alla scuola dell’infanzia e che pone le basi per lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini. La nuova sezione è stata inaugurata dalla sindaca Chiara Frontini e dall’assessore al Decentramento e alla cura degli ex comuni Katia Scardozzi, alla presenza della dirigente scolastica Gianna Diana. La progettazione degli spazi è stata curata con grande attenzione. Il cuore pulsante della sezione è l’allestimento degli spazi, idoneamente pensati per ogni fase di sviluppo del bambino. Sono stati creati diversi angoli tematici, ciascuno con una funzione ben precisa. «Questo intervento esprime l’attenzione che la nostra amministrazione comunale intende continuare a mettere in campo a favore delle comunità che vivono negli ex comuni - afferma la sindaca Chiara Frontini - allo stesso tempo si tratta di un progetto che servirà a migliorare la qualità della vita per le famiglie. Due obiettivi che consideriamo entrambi prioritari». «La nuova sezione della scuola - aggiunge l’assessore Scardozzi - colma un vuoto educativo significativo: in tutta la zona, ad oggi, era infatti assente un servizio dedicato alla prima infanzia. Si tratta di una struttura che offre una prima risposta adeguata e a portata di mano per le esigenze delle famiglie di Grotte Santo Stefano».

«Abbiamo sostenuto sin dall’inizio il progetto educativo - sottolinea l’assessore alle politiche sociali e all’educazione Rosanna Giliberto - garantendo i lavori di adeguamento necessari e fornendo la sezione degli arredi per i più piccoli: azioni che dimostrano l’attenzione della nostra amministrazione all'implementazione dei servizi per la primissima infanzia».