Ferrovie più accessibili con la lingua dei segni.

In accordo con la Regione Lazio, Astral spa, nell’ambito del proprio impegno per l’inclusività e l’accessibilità, ha annunciato l’avvio di un nuovo servizio dedicato alle persone sorde, con l’obiettivo di abbattere le barriere comunicative nelle infrastrutture di trasporto pubblico.

Il progetto, presentato ieri presso lo stand della Regione Lazio al Forum Pa in corso a Roma, è in fase sperimentale e rappresenta un passo concreto verso una mobilità più equa e accessibile.

«L’iniziativa - spiega l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera - conferma l'impegno della Regione Lazio in materia di accessibilità».

Astral si consolida come attore innovativo nel campo dei trasporti regionali e attento alle esigenze delle diverse categorie di utenti. Se i risultati della sperimentazione saranno positivi, il servizio potrebbe essere esteso progressivamente a tutte le stazioni del territorio regionale, diventando un modello replicabile anche in altre aree del Paese.

Il servizio sarà attivato in via sperimentale presso 10 stazioni, selezionate tra quelle delle linee Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Al centro dell’iniziativa vi è la piattaforma e-Lisir (Evoluzione Lingua Italiana dei Segni con Interprete in Rete), un sistema di videocomunicazione in Lis (lingua dei segni italiana) che consente agli utenti sordi di interagire direttamente con i servizi di assistenza al pubblico. Attraverso appositi terminali, il cittadino potrà collegarsi in tempo reale con il Video Center, dove operano interpreti lis qualificati pronti a facilitare la comunicazione con il personale delle stazioni.

Funzionalità principali riguardano il controllo degli orari dei network configurati; la gestione degli operatori e dei clienti; la gestione della coda di attesa; il coordinamento delle chiamate in arrivo; il servizio di interpretariato: fornito in Lis, garantendo immediatezza ed elevata qualità della comunicazione.

Il sistema è programmato per assicurare la massima riservatezza nel trattamento dei dati sensibili e offre funzionalità immediate anche in caso di urgenze ed emergenze.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare l’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico per le persone sorde; semplificare l’interazione con le biglietterie, gli sportelli informazioni e gli avvisi di servizio; promuovere l’inclusione sociale e il diritto alla mobilità autonoma per tutti i cittadini.